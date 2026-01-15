تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 3 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 15-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.