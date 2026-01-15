تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 3 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 15-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.