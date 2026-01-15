كيف تتحكم حقن التخسيس في شعورك بالجوع؟

حقن التخسيس ساعدت ملايين الأشخاص على التحكم في شهيتهم وفقدان الوزن، بفضل تأثيرها على الجهاز الهضمي وقدرتها على كبح "إشارات الجوع" التي تدفع للإفراط في تناول الطعام، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تعتمد هذه الحقن، المعروفة بـ محفزات مستقبلات الببتيد شبيه الجلوكاجون-1 (GLP-1)، على محاكاة هرمون يفرزه الجسم بعد الأكل. فهي تبطئ إفراغ المعدة، ما يمنح شعورًا بالشبع بسرعة ولفترة أطول.

وكشفت الدراسات الحديثة عن تأثير هذه الأدوية على الدماغ، ما يفتح المجال لاستخدامها لعلاج مشكلات أخرى مثل الألم المزمن. ومن أبرز هذه الأدوية "تيرزيباتيد" (مونجارو)، الذي يقلل نشاط موجات الدماغ المرتبطة بالتفكير المفرط في الطعام. وأكد العديد من مستخدمي الحقن أنهم توقفوا عن التفكير المستمر بالطعام بعد استخدامها.

ويعد الانشغال بالطعام مشكلة شائعة بين الأشخاص المصابين بالسمنة، إذ تشير دراسة أمريكية إلى أن نحو 60% منهم يعانون من التفكير المفرط بالطعام. ويظهر هذا بوضوح لدى المصابين بفقدان الشهية العصبي، الذين يقللون طعامهم خوفًا من زيادة الوزن، ما يزيد من هوسهم بالطعام والحمية الغذائية.

وأظهرت الدراسات أن "منجارو" يبطئ موجات الدماغ منخفضة التردد المعروفة باسم "دلتا-ثيتا"، المرتبطة بالرغبة الشديدة في الإفراط بالأكل. وقد أظهرت تجربة على ثلاثة مرضى زرعوا أقطابًا كهربائية في النواة المتكئة، وهي منطقة دماغية تتحكم في الدافع والتحكم في الاندفاع، أن المرأة التي تناولت الدواء لم تظهر أي زيادة في هذه الموجات عند سماع أصوات الطعام، بينما سجّل المشاركون الآخرون ارتفاعًا ملحوظًا. وبعد خمسة أشهر، لوحظت زيادة طفيفة في موجات الدماغ لديها، ما يشير إلى أن تأثير الدواء مؤقت.

وأكدت كيسي هالبرن، أستاذة جراحة الأعصاب في جامعة بنسلفانيا، أن هذه النتائج قد تساعد في تطوير طرق جديدة لعلاج نوبات الشراهة وربما حالات أخرى، مثل الألم المزمن، مع ضرورة استمرار البحث لتوسيع مدة تأثير الدواء وتقليل الاعتماد على التدخل الجراحي.

في المقابل، حذر بعض الخبراء من تعميم النتائج، مثل الدكتور سيمون كورك من جامعة أنجليا روسكين، الذي اعت

بر النتائج "مهمة لكنها مستندة إلى حالة مريض واحدة فقط".