كيف يؤثر الطقس البارد على صحة العظام والمفاصل؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

تشهد البلاد خلال هذه الفترة تقلبات جوية، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ولا يقتصر تأثير هذه التغيرات على نمط الحياة فقط، بل تمتد آثارها إلى صحة الإنسان، خاصةً العظام والمفاصل، إذ يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة آلام المفاصل وجعلها أكثر عرضة للإصابة.

وفيما يلي، تأثير الطقس البارد على صحة المفاصل والعظام، وفقا لموقعي "webmd" و"clevelandclinic".

تأثير الطقس البارد على صحة المفاصل والعظام:

تغيرات الضغط الجوي

يؤدي انخفاض الضغط الجوي إلى تمدد وتقلص الأوتار والعضلات والأنسجة الندبية، ما يزيد من آلام المفاصل الملتهبة.

زيادة لزوجة السائل المفصلي

في درجات الحرارة المنخفضة، يصبح السائل داخل المفاصل أكثر لزوجة، ما يقلل من مرونة الحركة ويزيد من التصلب ويضر بصحة العظام.

آلام العظام

يدفع الطقس البارد الناس إلى البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، ما يؤدي إلى تيبس المفاصل وزيادة آلام العظام.

تأثير البرد على الأوعية الدموية

يسبب البرد انقباض الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ويزيد من الألم والتصلب.

نصائح للحفاظ على صحة العظام والمفاصل في الطقس البارد:

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام للحفاظ على مرونة المفاصل، وتقوية العضلات المحيطة بها.

ارتداء الملابس مناسبة للطقس البارد، مع التركيز على تدفئة الأطراف.

- شرب كميات كافية من الماء والسوائل، لترطيب الجسم خاصة مع تقدم العمر حيث تقل نسبة الماء في العضلات والمفاصل.

- تجنب زيادة الوزن الذي يضع ضغطا إضافيا على المفاصل ويزيد من الالتهابات.

إذا كنت تعاني من آلام مزمنة في المفاصل، عليك استشارة الطبيب المختص، للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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