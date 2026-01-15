نصائح تميز أصحاب العمر الطويل عن غيرهم

كشف فريق من الباحثين جامعة ساو باولو، بقيادة عالمة الوراثة مايانا زاتس، أن الأشخاص الذين يعيشون حتى سن 110 يتمتعون بنظام مناعة قوي وفريد، متكيف بشكل خاص مع العمر الطويل، مما يمنحهم قدرة فائقة على مقاومة الأمراض المزمنة، نقلا عن health.mail.ru.

تجديد الخلايا وحماية الجسم

أوضحت الدراسة أن الخلايا المناعية لدى المعمرين تتجدد بسرعة مشابهة للأشخاص الأصغر سناً بعقود، ما يساعد على منع تراكم البروتينات التالفة والطفرات الخطيرة التي قد تؤدي إلى أمراض القلب، السرطان، والخرف.

ولاحظ الباحثون سمة مميزة في الخلايا التائية المساعدة CD4+، التي تنسق الاستجابة المناعية، حيث تتصرف لدى المعمرين بطريقة تشبه الخلايا التائية القاتلة، وهي صفة نادرة لدى الأجيال الأصغر سناً.

حياة المعمرين الفائقين

حلل الفريق بيانات أكثر من 140 شخصاً تجاوزوا سن المئة، إضافة إلى 20 معمراً فائق العمر، من بينهم الراهبة إينا كانابارو لوكاس، التي توفيت عن عمر 116 عاماً و326 يوماً في ربيع 2025. وأظهرت النتائج أن معظم هؤلاء المعمرين يحتفظون بكامل قواهم العقلية، وقادرون على أداء مهامهم اليومية باستقلالية، رغم محدودية أو انعدام الرعاية الطبية الحديثة.

جينات طول العمر وعوامل نادرة

وأشار بيتر سرامك، المدير التنفيذي لعيادة طول العمر الصحي، إلى أن بلوغ سن المئة وما فوق يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها جينات طول العمر، وهي جينات نادرة توجد لدى نحو 2% فقط من السكان.

وأضاف سرامك: "هؤلاء الأشخاص ليسوا بالضرورة ملتزمين بنمط حياة مثالي. قد تكون لديهم عادات سيئة أو لا يمارسون الرياضة، ومع ذلك يعيشون حياة طويلة ويتمتعون بصحة جيدة. وهذه حالات استثنائية."

