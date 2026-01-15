جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة في الزاوية الحمراء

يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثة شخص سقط من الطابق الخامس لعقار سكني في الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أحد الشوارع في الزاوية الحمراء.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟