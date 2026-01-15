لا تتجاهل هذه العلامات.. مؤشر خطر لأورام الدماغ

أوضح الجراح ألكسندر أومنوف، المحاضر في قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة التعليم، أن بعض العلامات يمكن أن تنبّه إلى وجود ورم في الدماغ، مثل ضعف الذاكرة، الإرهاق، وطنين الأذن، نقلا عن news.ru.

وأشار أومنوف إلى أن القيء وضعف الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم قد تكون أيضًا من الأعراض المحتملة. ويعتمد ظهور علامات ورم الدماغ على نوع الورم وموقعه، وقد تشمل:

الصداع الشديد الذي لا يستجيب إلى المسكنات.

النوبات والتشنجات.



الخدر وفقدان الإحساس في مناطق متعددة من الجسم.



ضعف السمع وطنين الأذن.



اضطراب التوازن أثناء المشي.



تغيرات نفسية وسلوكية، مثل الهلوسة، الهوس، الاكتئاب، العدوانية، وضعف إدراك الذات.



كما أشار أومنوف إلى أن بعض الأورام قد تنتج أعراضًا محددة بحسب موقعها، منها:

تلف العصب البصري، مما يؤدي إلى العمى.



تلف العصب الدهليزي القوقعي، مسببًا الصمم واضطراب التوجه المكاني.



أورام الفص الجبهي، التي قد تسبب ضعف الذاكرة، مشاكل النطق، وتراجع القدرات العقلية.



الأورام في جذع الدماغ، والتي غالبًا ما تؤدي إلى الشلل وصعوبة البلع.



وأكد الجراح على أهمية الانتباه لأي أعراض غير مألوفة وطلب الفحص الطبي المبكر، يساعد التشخيص المبكر التدخل العلاجي بشكل أكثر فعالية.

