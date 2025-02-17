ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب قد يكون له تأثيرات سلبية على جسمك، ويتسبب في بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المشكلات وفقًا لما جاء في موقعي "ويب ميد"، و"هيلث لاين".

مشكلات الكلى والكبد

بعض المكملات الغذائية تحتوي على فيتامينات أو معادن، يمكن أن تكون ضارة إذا تم تناولها بجرعات كبيرة على سبيل المثال، تناول فيتامين "د" أو "أ" بجرعات عالية قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم ويسبب مشاكل صحية مثل الضرر الكلوي أو مشاكل في العظام.

التفاعل مع الأدوية الأخرى:

المكملات الغذائية قد تتفاعل مع الأدوية التي تتناولها وتؤثر على فعاليتها، على سبيل المثال، بعض المكملات قد تؤثر على امتصاص الأدوية أو تزيد من تأثيرها، ما قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها.

مشاكل في الهضم:

تناول بعض المكملات مثل الألياف أو البروبيوتيك قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الغازات، الانتفاخ، أو الإسهال، خصوصًا إذا تم تناولها بشكل مفرط أو دون الحاجة لها.

زيادة الحمل على الكبد والكلى:

المكملات الغذائية تحتوي على مركبات قد تحتاج إلى معالجة في الكبد أو الكلى تناول مكملات غير ضرورية، قد يزيد من الحمل على هذه الأعضاء، ويسبب مشاكل صحية على المدى الطويل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل كبدية أو كلوية.

التسبب في نقص في عناصر أخرى:

بعض المكملات قد تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى على سبيل المثال، تناول مكملات الحديد قد يقلل من امتصاص الزنك أو الكالسيوم، مما يؤدي إلى نقص في هذه العناصر.

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