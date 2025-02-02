هذا ما يفعله تناول التمر بـ عضلة قلبك والكبد ومستويات السكر- مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

التمر من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، فبالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يوفر العديد من الفوائد لصحة القلب والكبد ومستويات السكر في الدم.

وفقا لموقعي "health" و"clevelandclinic"، إليك تأثير تناول التمر على صحة القلب والكبد والدماغ ومستويات السكر:

التمر وصحة القلب

يحتوي التمر على كمية عالية من مركبات البوليفينول، وهي مركبات نشطة بيولوجيا تقوي عضلة القلب وتعزز صحة الأوعية الدموية، وتزيد الكوليسترول "الجيد" وخفض الكوليسترول الضار.

كما أن التمر مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

التمر وصحة الكبد

بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يساعد استهلاكه على حماية الكبد من التلف وتحسين وظائفه، بالإضافة إلى، إزالة السموم من الجسم، ما يعزز صحة الكبد بشكل عام.

التمر ومستويات السكر في الدم

بالرغم من حلاوة مذاقه، يتميز التمر بمؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات معتدلة، بالإضافة إلى، احتوائه على الألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وإبطاء امتصاصه.

التمر وصحة الدماغ

تناول التمر بانتظام يعمل على تحسين وظائف المخ ومنع خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر وباركنسون والتصلب الضموري، وذلك بسبب غناه بمضادات الأكسدة القوية.