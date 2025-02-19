اعرفها جيدا.. أفضل 3 دهون لصحة القلب

كتب – سيد متولي

ليست كل الدهون سيئة كما يعتقد كثيرون، إذ يمكن لبعض الدهون الغذائية أن تساعد على تحسين صحة قلبك، لعل أبرزها تلك الموجودة في المكسرات على سبيل المثال.

وكشف موقع تايمز ناو، عن أفضل ثلاثة دهون يمكن أن تفعل لعجب بصحة القلب، وتتمثل في:

الأسماك

تناول 300 جرام على من الأسماك أسبوعيا مهم للحصول على قلب صحي، وتحديدا الأسماك البيضاء مثل السلمون والتونة لأنها مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكسرات

طعام خارق يحتوي على الدهون غير المشبعة الصحية للقلب، إلى جانب احتواء المكسرات على العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

الأفوكادو

يمكن لتناول الأفوكادو أن يحسن صحة قلبك بطريقة فعالة، إذ أنه مصدر رائع للدهون غير المشبعة.

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