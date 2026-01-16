بالأسماء.. تعيين 23 قيادة محلية بمراكز ومدن أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حركة تغييرات موسعة في القيادات المحلية لاختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى والأحياء، وسكرتيرى القرى، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذي.

وقال الدكتور إسماعيل كمال: "إن الحركة تم إجراؤها بكل شفافية وفقاً لإعلان المحافظة رقم (4) لسنة 2025 بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية، ولحين شغلها بالطرق القانونية، وقد تقدم 71 من العاملين بالديوان العام، والوحدات المحلية التابعة والجهات الحكومية المختلفة لشغل الوظائف سالفة الذكر".

ولفت المحافظ إلى أنه تم اختيار القيادات الجديدة بإجمالي 23 قيادة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، وعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، ومديري المالية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية، فضلاً عن رئيس موازنة الوظائف بالديوان العام.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم منح هذه القيادات مهلة 3 شهور للتقييم، ومن يثبت كفاءته وجدارته لتحمل المسئولية سيتم استمراره في منصبه، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي ترتكز على النزول للشارع والعمل الميداني والالتحام المباشر بالمواطنين والاستماع عن قرب إلى مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها طبقاً للإمكانيات المتاحة.

وشدد المحافظ على أن المتابعة الدقيقة للأداء، لأن هدفنا الأول هو الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني في مختلف ربوع المحافظة، وشملت الحركة تكليف:

- نواب رؤساء الوحدات المحلية:

أحمد عبد الراضي، حسين موسى أحمد، عادل سعدي يوسف، سمير محمد حسن، محمد حسين تكروني، أحمد عبد السيد أحمد، مصطفى يس حامد، صبري أبو الحسن عبد الرازق، نجار عبد الرحمن محمد

- سكرتيرو الوحدات المحلية:

أبو الحسن بدري مهلل، محمود محمد محمود، عفاف محمد عوض، هيثم محمد أمين، خليل محمد خليل

- رؤساء القرى والأحياء:

هبه وجدي يوسف، فاطمة عادل جمال، عمرو إبراهيم عقل، نور الهدى محفوظ طلب، فاطمة صالح علي، محمد صلاح الدين محمد، مصطفى جمعة حزين، شريف فكري محمد، جابر فتحي عبد الرحيم

وفي الوقت نفسه، تم إنهاء ندب 4 قيادات وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.