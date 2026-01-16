إعلان

محافظ المنيا يعلن جاهزية لجان الشهادة الإعدادية للامتحانات غدًا

كتب : جمال محمد

02:59 م 16/01/2026

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جاهزية جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لاستقبال 119 ألفًا و301 طالبًا وطالبة غدًا السبت، 17 يناير الجاري، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، داخل 505 لجان امتحان بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد محافظ المنيا الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، والالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بنظام المراقبة والملاحظة، واستلام مظاريف الأسئلة في المواعيد المحددة، وانتظام عمل فرق توزيع الأسئلة بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وعدم حدوث أي معوقات.

كما وجه المحافظ بضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش ومنع حمل أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119 ألفًا و301 طالبًا وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن امتحانات هذا العام تُعقد بنظام البوكليت، بإجمالي 4 نماذج امتحانية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتطوير منظومة التقييم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عماد كدواني محافظ المنيا الشهادة الإعدادية

