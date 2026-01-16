بالصور- تشييع جنازة الفنان محمد الإمام في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

شُيّعت، ظهر اليوم الجمعة، جنازة الفنان الشاب محمد الإمام، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 29 عامًا، بعد صراع طويل مع أزمة صحية غامضة استمرت عدة أشهر.

انطلقت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد النصر بمنطقة راغب غرب الإسكندرية، حيث احتشد العشرات من الأقارب وأصدقاء الأسرة في وداع مؤثر للفنان الشاب، قبل أن يُواري جثمانه الثرى في مدافن العمود بمنطقة كرموز.

- أزمة صحية غامضة

ورحل محمد الإمام بعد توقف قلبه ست مرات متتالية، رغم محاولات الأطباء المستمرة لإنعاشه. وكان الفنان قد دخل في أزمة صحية حادة منذ منتصف عام 2025، دون تشخيص دقيق للحالة. بحسب تصريحات الفنانة نور رامز، تدهورت حالته بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، حيث نُقل إلى رعاية القلب قبل أن يدخل في شبه غيبوبة انتهت بإعلان وفاته صباح اليوم.

- مسيرة فنية قصيرة لكنها لامعة

رغم قصر مشواره الفني، ترك محمد الإمام بصمة واضحة في الدراما المصرية، حيث شارك في 11 عملًا فنيًا، أبرزها مسلسل "الغاوي" الذي عُرض في رمضان 2025 مع الفنان أحمد مكي، ومسلسل "قلبي ومفتاحه"، وفيلم "بيج رامي"، بالإضافة إلى أعمال مثل "حضرة العمدة" (2023) و**"لانش بوكس" (2024)**، وكان اسمه قد برز لأول مرة من خلال برنامج "أيمن وسكر" (2023).

- رحلة شغف من التمريض إلى التمثيل

وُلد محمد الإمام بالإسكندرية عام 1996، وتخرج في كلية التمريض قبل أن يلتحق بشغفه بالفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج، حيث صقل موهبته وبدأ مسيرته الفنية بثبات، جامعًا بين الحس الإنساني والاحتراف الفني.

- وداع مؤثر ورسائل نعي

أعلن المخرج سامح بسيوني خبر الوفاة عبر صفحته على فيسبوك، ونعاه بكلمات مؤثرة: "رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثالًا للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون."

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع الخبر، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان فنان شاب كان ينتظره مستقبل واعد، وترك أثرًا طيبًا في كل من عرفه.