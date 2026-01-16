"كان سيئا للغاية".. لاعب منتخب نيجيريا ينتقد حكم مباراة المغرب

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري

انتقد فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا، التحكيم في مباراتهم ضد المغرب، بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليضرب موعدا مع السنغال، بعد تغلبه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات عبر صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية: "لم تكن المباراة مرضية من ناحية التحكيم، لقد كان سيئًا للغاية".

واختتم أوسيمين: "أتقدم بأجر التهاني لمنتخب المغرب وجماهيره على التأهل إلى الدور النهائي من كأس أفريقيا 2025، أنا فخور أيضًا بفريقي لما قدمناه من أداء قتالي أمام منتخب قوي".

