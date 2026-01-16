مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

أتالانتا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

ليون

الدوري الألماني

فيردر بريمن

- -
21:30

آ. فرانكفورت

"كان سيئا للغاية".. لاعب منتخب نيجيريا ينتقد حكم مباراة المغرب

كتب : هند عواد

12:40 م 16/01/2026
انتقد فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا، التحكيم في مباراتهم ضد المغرب، بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليضرب موعدا مع السنغال، بعد تغلبه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2.

وقال فيكتور أوسيمين في تصريحات عبر صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية: "لم تكن المباراة مرضية من ناحية التحكيم، لقد كان سيئًا للغاية".

واختتم أوسيمين: "أتقدم بأجر التهاني لمنتخب المغرب وجماهيره على التأهل إلى الدور النهائي من كأس أفريقيا 2025، أنا فخور أيضًا بفريقي لما قدمناه من أداء قتالي أمام منتخب قوي".

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين

رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

