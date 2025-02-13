أسباب الإصابة بالزغطة.. وكيفية التخلص منها؟

كتبت- أسماء العمدة:

الزغطة أو الفواق هي تقلصات لا إرادية متكررة في عضلة الحجاب الحاجز، وهي عضلة كبيرة تؤدي دورًا هامًا في عملية التنفس.

وبحسب صحيفة healthline، يحدث هذا التقلص المفاجئ اندفاعًا للهواء إلى الرئتين، ما يؤدي إلى انغلاق سريع في الأحبال الصوتية، وبالتالي ظهور صوت "الزغطة" المميز.

الأسباب الشائعة للزغطة

يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، ما يهيج الحجاب الحاجز ويسبب الزغطة.

تناول وجبات كبيرة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى تمدد المعدة، ما يضغط على الحجاب الحاجز ويسبب الزغطة.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من الغازات، التي يمكن أن تهيج الحجاب الحاجز.

التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة

يمكن أن يؤدي التعرض لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، إلى تهيج الحجاب الحاجز.

التوتر والقلق

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة معدل التنفس، مما قد يسبب الزغطة.

بعض الحالات الطبية

في حالات نادرة، قد تكون الزغطة المستمرة علامة على وجود حالة طبية كامنة، مثل مشاكل في الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي.

هل الزغطة خطيرة؟

عادةً ما تكون الزغطة غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها خلال دقائق قليلة، إذا استمرت الزغطة لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، فمن المهم استشارة الطبيب.

كيف تتخلص من الزغطة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك تجربتها للتخلص من الزغطة، بما في ذلك:

حبس النفس

حاول حبس نفسك لبضع ثوانٍ ثم أخرج الهواء ببطء.

شرب الماء

شرب الماء ببطء قد يساعد في تهدئة الحجاب الحاجز.

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