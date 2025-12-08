إعلان

القوات الجنوبية تتسلم حماية منشأة نفطية في شبوة شرقي اليمن

كتب : مصراوي

08:34 ص 08/12/2025

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تسلّمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الإثنين، مهام حماية منشأة نفطية في محافظة شبوة شرقي اليمن، بعد مغادرة قوات اللواء "ميكا 12" محيط المنشأة.

ونقلت قناة عدن المستقلة عن مصدر عسكري لم تُسمّه، أن القوات الجنوبية فرضت سيطرة كاملة على منشأة العقلة النفطية، مؤكدة استمرار عمليات تأمين المنشآت النفطية عقب دحر ميليشيا الإخوان من الجنوب، بحسب تعبير المصدر.

يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه التحركات العسكرية في المحافظات الشرقية، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، محمد النقيب، توجه قوة من النخبة الحضرمية إلى مدينة سيئون في وادي حضرموت لدعم عمليات "تعزيز الأمن والاستقرار".

وأوضح النقيب، أن قوات النخبة الحضرمية ستعمل على مواجهة أي تهديدات محتملة قد تطال أمن وادي حضرموت، مؤكدًا أن أمن المنطقة مسؤولية مشتركة في ضوء المتغيرات الأمنية الأخيرة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية اليمن شرقي اليمن منشأة نفطية في شبوة شبوة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك
وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"