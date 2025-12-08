أحمد الشرع يكشف عن هدية السعودية للمسجد الأموي بمناسبة عيد التحرير



وكالات

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".

أعلن الشرع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم له قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية الكريمة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

وقام الرئيس السوري بإمامة المصلين في الجامع الأموي وألقى كلمة مرتديا الزي نفسه الذي ارتداه يوم وصوله إلى دمشق بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر عام 2024 وإلقائه آنذاك خطبة من المنبر نفسه.

وقال الشرع خلال كلمته: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخا جديدا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".

وعن القطعة من ثوب الكعبة، قال: "آثرنا أن تكون قطعة ستار الكعبة في مسجد بني أمية لتمتد أواصر المحبة والأخوة من مكة المكرمة إلى بلاد الشام".

كان الشرع قد أصدر في وقت سابق من أكتوبر الماضي، مرسوما رئاسيا ينص على أن يوم 8 ديسمبر من كل عام، وهو تاريخ سقوط نظام الأسد في سوريا هو عطلة رسمية تسمى "عيد التحرير"، وفقا لروسيا اليوم.