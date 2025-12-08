إعلان

بشرى لأهالي الوادي الجديد.. التضامن تُحرر 103 أسر من قيود الديون

كتب : محمد الباريسي

10:02 ص 08/12/2025

محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سداد ديون الغارمين والغارمات بنطاق المحافظة.

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تولّت سداد ديون 103 أسر من الغارمين والغارمات بإجمالي 4.5 مليون جنيه، مما أسفر عن خروج جميع المديونين من السجن بعد تنفيذ أحكام الحبس، حيث تكفّلت المديرية بسداد كامل المديونيات المستحقة عليهم.

وأضاف "العديسي" أن الدعم المالي المقدم للغارمين جاء من عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمديرية، وذلك بعد نجاح المؤسسة خلال الفترة الأخيرة - بدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد - في تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وأتى ذلك عقب صدور القرار رقم 100 لسنة 2021 الخاص بجمع التبرعات وتحصيل رسوم من الحاصلات الزراعية الخارجة من المحافظة لصالح المؤسسة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية تابعة لها حققت أرباحًا مكّنت المديرية من زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الوادي الجديد محمد منير العديسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك