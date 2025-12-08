إعلان

مصادر : القوات الإسرائيلية تداهم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

كتب : مصراوي

10:05 ص 08/12/2025

الأونروا

( د ب أ)

أفادت مصادر محلية بـ "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال داهمت مقر "الأونروا" ونفذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن".

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الخط الأصفر الفاصل في غزة هو الحدود الجديدة.

أضاف زامير خلال زيارته القوات الإسرائيلية في بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة، أن الخط الأصفر سيكون بمثابة خط دفاع أمامي عن المستوطنات، وخط هجوم على أي هدف.

شدد على أن الجيش الإسرائيلي لديه حرية عمل في غزة، ولن يسمح لحماس بالتمركز من جديد، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لسيناريوهات حرب مفاجئة وفي كل الجبهات.

