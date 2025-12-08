إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:55 ص 08/12/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 6 و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما ارتفع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

