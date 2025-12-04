متعة القهوة والشاي.. هل تقوي أم تضعف عظام كبار السن؟

أظهرت دراسة أسترالية واسعة النطاق، استمرت 10 سنوات ونُشرت في مجلة Multidisciplinary Digital Publishing Institute، تبايناً في تأثير كل من الشاي والقهوة على كثافة عظام كبار السن، نقلا عن صحيفة "إزفيستيا".

تأثير الشاي:

يرتبط تناول الشاي بانتظام بزيادة كثافة العظام، خاصة في منطقة الورك.

لوحظ أن فوائد الشاي تكون أكبر تحديداً لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

تأثير القهوة:

لم يظهر تناول القهوة باعتدال أي تأثير كبير على صحة العظام، مما يشير إلى أنها آمنة في هذه الحالة.

لكن، تبين أن الإفراط في تناول القهوة (أكثر من خمسة أكواب يومياً) قد يضر بالعظام.

يصبح تأثير القهوة سلبياً بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول.

غطت الدراسة ما يقرب من 10 آلاف شخص من كبار السن، وتمت فيها مراعاة عوامل مؤثرة أخرى مثل العمر، والوزن، والتدخين، والنشاط البدني، واستخدام الأدوية. وخلص الباحثون إلى أن شرب القهوة باعتدال آمن، وأن الشاي يوفر دعماً إضافياً لعظام أقوى، مشيرين إلى أن هذا التحسن، وإن كان ضئيلاً على المستوى الفردي، يمكن أن يكون له أثر كبير في تقليل خطر الكسور على مستوى السكان.



