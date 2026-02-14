الزبيب، من المكسرات الرمضانية الشهيرة، والموجودة داخل كل منزل، وهو عبارة عن عنب مجفف يوضع على الحلويات والكثير من الأطعمة، فهو ليس مجرد حلوى طبيعية صغيرة، بل يحتوي على عناصر غذائية قوية تعود بالفائدة على الجسم، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن النظام الغذائي.

فوائد صحية للزبيب وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب

الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول، والتي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

يحتوي الزبيب على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، ما يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مصدر سريع للطاقة

السكريات الطبيعية في الزبيب مثل الجلوكوز والفركتوز تمتص بسرعة، ما يمنح الجسم دفعة طاقة سريعة، خاصة عند الإفطار بعد الصيام.

دعم صحة العظام

الزبيب غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، وهي عناصر مهمة للحفاظ على قوة العظام والأسنان ودعم توازن المعادن في الجسم.

غني بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة في الزبيب تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.