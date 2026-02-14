إعلان

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو

كتب : علاء عمران

01:06 م 14/02/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة "ميكروباص" بسرقة أحد كشافات الإنارة المثبتة على أحد الحواجز بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق وعاطل – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها). وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن الكشاف المستولى عليه.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

وزارة الداخلية سرقة أحد كشافات الإنارة المثبتة ضبط راكب سرق كشافات إنارة الطريق مركز شرطة بنها بالقليوبية

