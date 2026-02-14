إعلان

5 فوائد مذهلة للبقدونس على صحة جسمك

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 ص 14/02/2026

البقدونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البقدونس ليس مجرد عشبة لتزيين الأطباق، بل يحتوي على عناصر غذائية مهمة تمنح الجسم فوائد صحية متعددة، خاصة عند إضافته بانتظام إلى الوجبات.

فوائد مذهلة للبقدونس وفق "هيلث لاين".

دعم صحة القلب

البقدونس غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

المركبات الطبيعية في البقدونس تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ والغازات.

تقوية المناعة

فيتامين C وفيتامين A الموجودان في البقدونس يدعمان جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية.

دعم صحة الكلى والكبد

البقدونس مدر طبيعي للبول، ما يساعد على التخلص من السموم والفضلات، وبالتالي يخفف العبء على الكلى والكبد.

حماية العظام

البقدونس يحتوي على فيتامين K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.

البقدونس فوائد البقدونس تقوية المناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
زووم

ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14-2: أزمة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 14-2: أزمة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
نصائح طبية

منها" ضبط مستويات السكر".. 6 فوائد للفول على صحة الجسم
6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

6 درجات.. الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة
البطولة الثالثة.. ماذا حقق الأهلي في الكرة النسائية خلال 18 شهرًا؟
كرة نسائية

البطولة الثالثة.. ماذا حقق الأهلي في الكرة النسائية خلال 18 شهرًا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان