البقدونس ليس مجرد عشبة لتزيين الأطباق، بل يحتوي على عناصر غذائية مهمة تمنح الجسم فوائد صحية متعددة، خاصة عند إضافته بانتظام إلى الوجبات.

فوائد مذهلة للبقدونس وفق "هيلث لاين".

دعم صحة القلب

البقدونس غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

المركبات الطبيعية في البقدونس تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ والغازات.

تقوية المناعة

فيتامين C وفيتامين A الموجودان في البقدونس يدعمان جهاز المناعة، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض الموسمية.

دعم صحة الكلى والكبد

البقدونس مدر طبيعي للبول، ما يساعد على التخلص من السموم والفضلات، وبالتالي يخفف العبء على الكلى والكبد.

حماية العظام

البقدونس يحتوي على فيتامين K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، التي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.