اضطرت رحلة تابعة لشركة Jet2 (رقم LS896)، كانت متجهة من أنطاليا في تركيا إلى مانشستر بالمملكة المتحدة، إلى الهبوط اضطراريًا في بلجيكا، بعد أن بدأ راكبان في تبادل اللكمات وسط صراخ بقية المسافرين.

ووصفت الشركة سلوكهما بأنه "مروّع"، مؤكدة أنه سيتم حظر الراكبين مدى الحياة من السفر على متن رحلاتها.

وبدأت الواقعة عندما أطلق أحد الركاب تعليقات عنصرية بصوت مسموع للركاب الجالسين بجواره مباشرة. وكان الرجل قد تناول الكحول خلال الرحلة، إلا أن شهود عيان أكدوا أن ما قاله لم يكن مجرد هذيان سُكر، بل كان مدركًا تمامًا لما يقوله. في البداية، تجاهل الركاب الأمر.

لكن الموقف تصاعد عندما أصبح الراكب عدوانيًا بعد رفض طاقم الطائرة بيع السجائر له، ثم بدأ باستهداف ركاب باكستانيين كانوا يجلسون بالقرب منه، بحسب ما أوردته صحيفة The Sun البريطانية.

'FLIGHT' CLUB: A Jet2 flight from Turkey to the U.K. was diverted to Belgium after a violent altercation broke out between passengers.



Jet2 says two passengers have been banned from flying with them, according to a report. pic.twitter.com/26FRuGhMOK — Fox News (@FoxNews) February 14, 2026

وسرعان ما تحولت الطائرة إلى ساحة اشتباك، حيث أفادت بعض الروايات بأن ركابًا شاهدوا دماءً على المقاعد وأسنانًا على الأرض. واضطر الطيار إلى تنفيذ هبوط اضطراري في بروكسل، حيث تم إنزال راكبين من الطائرة.

وخاطب الطيار الركاب قائلًا إنه يمتلك 30 عامًا من الخبرة في الطيران، لكنه لم يشهد موقفًا كهذا من قبل.

وكتب أحد الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد عدت للتو إلى المنزل بعد رحلة مروعة، وما زلت في حالة صدمة، وكذلك العديد من الركاب الآخرين. ما كان من المفترض أن يكون رحلة عادية تحولت إلى واحدة من أكثر التجارب إزعاجًا في حياتنا. منذ وقت مبكر من الرحلة، بدأ راكب يجلس خلفنا بإطلاق تعليقات عنصرية، كانت منخفضة بما يكفي لئلا يسمعها الجميع بوضوح، لكنها مسموعة لنا".

وتابع الراكب: "اخترنا تجاهل الأمر في البداية، لكنه لم يتوقف، بل تصاعد. وعلى الرغم من أنه كان يشرب خلال الرحلة، إلا أنه كان واعيًا تمامًا بمحيطه، ويعلم بالضبط ما يقوله، وكان مدركًا طوال الوقت. كنا على ارتفاع آلاف الأقدام، وكان الوضع يزداد سوءًا باستمرار".