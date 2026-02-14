إعلان

روبيو: أزمة كوبا الأساسية غياب اقتصاد فعّال وتمسّك السلطة بالسيطرة (فيديو)

كتب : مصراوي

01:57 م 14/02/2026

ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المشكلة الأساسية التي تواجهها كوبا هي أنها لا تمتلك اقتصادًا، مضيفًا أن الأشخاص الذين يتولون إدارة هذا البلد ويسيطرون عليه لا يعرفون كيفية تحسين الحياة اليومية لشعبهم دون التخلي عن السلطة على القطاعات التي يسيطرون عليها.

وأوضح روبيو خلال تصريحات له، أنهم يريدون السيطرة على كل شيء، ولا يريدون أن يسيطر شعب كوبا على أي شيء، لذلك فهم لا يعرفون كيف يخرجون أنفسهم من هذا الوضع.

وأشار إلى أنه بقدر ما أتيحت لهم الفرص للقيام بذلك، يبدو أنهم غير قادرين على فهمها أو قبولها بأي شكل من الأشكال.

وختم بالقول إنهم يفضلون أن يكونوا مسؤولين عن بلد يحتضر بدلاً من السماح له بالازدهار.

