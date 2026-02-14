روبيو: أزمة كوبا الأساسية غياب اقتصاد فعّال وتمسّك السلطة بالسيطرة (فيديو)
كتب : مصراوي
ماركو روبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المشكلة الأساسية التي تواجهها كوبا هي أنها لا تمتلك اقتصادًا، مضيفًا أن الأشخاص الذين يتولون إدارة هذا البلد ويسيطرون عليه لا يعرفون كيفية تحسين الحياة اليومية لشعبهم دون التخلي عن السلطة على القطاعات التي يسيطرون عليها.
وأوضح روبيو خلال تصريحات له، أنهم يريدون السيطرة على كل شيء، ولا يريدون أن يسيطر شعب كوبا على أي شيء، لذلك فهم لا يعرفون كيف يخرجون أنفسهم من هذا الوضع.
وأشار إلى أنه بقدر ما أتيحت لهم الفرص للقيام بذلك، يبدو أنهم غير قادرين على فهمها أو قبولها بأي شكل من الأشكال.
وختم بالقول إنهم يفضلون أن يكونوا مسؤولين عن بلد يحتضر بدلاً من السماح له بالازدهار.
Rubio on Cuba:— Clash Report (@clashreport) February 14, 2026
The fundamental problem Cuba has is that it has no economy, and the people who are in charge of that country and in control of it don’t know how to improve the everyday lives of their people without giving up power over the sectors they control.
They want to… pic.twitter.com/miaCZMXhj7