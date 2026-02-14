إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدقيق والذهب وانخفاض الدواجن

كتب : آية محمد

02:05 م 14/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدقيق، والسكر، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 14-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

8.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والزيت اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

