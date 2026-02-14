إعلان

الذهب عالميا يختتم تداولاته على ارتفاع 2.43% قبل العطلة الأسبوعية

كتب : آية محمد

02:04 م 14/02/2026

سعر الذهب

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب، حيث صعد المعدن الأصفر بنسبة 2.43%، ليسجل نحو 5042 دولارًا بنهاية التداولات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في بداية تعاملات أمس نحو 4953 دولارًا للأوقية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24).

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

