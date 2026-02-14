الذهب عالميا يختتم تداولاته على ارتفاع 2.43% قبل العطلة الأسبوعية



أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب، حيث صعد المعدن الأصفر بنسبة 2.43%، ليسجل نحو 5042 دولارًا بنهاية التداولات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في بداية تعاملات أمس نحو 4953 دولارًا للأوقية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرامًا من عيار 24).

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

