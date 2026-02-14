إعلان

من القلب إلى الهضم.. كيف يدعم الياميش صحتك في رمضان

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 ص 14/02/2026

الياميش والمكسرات

يعتبر الياميش من العناصر الأساسية على موائد رمضان، فهو يقدم مزيجًا من المكسرات والفواكه المجففة التي تمنح الجسم طاقة وترطيبًا بعد ساعات الصيام الطويلة.

لكن فوائده تتجاوز مجرد الطعم، حيث يساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة، وفق "Healthline".

زيادة مستويات الطاقة بسرعة

الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب تحتوي على سكريات طبيعية يمتصها الجسم بسرعة، ما يمنح الصائم دفعة سريعة من الطاقة عند الإفطار.

تحسين صحة القلب

المكسرات الموجودة في الياميش غنية بالدهون الصحية والأوميجا-3، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفواكه المجففة والمكسرات تساهم في تنظيم عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك التي قد تواجه الصائمين.

تقوية العظام

الياميش يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تقوية العظام والأسنان والحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

حماية الكبد والكلى

المكسرات والفواكه المجففة مليئة بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل السموم في الجسم ودعم وظائف الكبد والكلى بشكل غير مباشر.

تحسين المزاج والقدرة الذهنية

بفضل وجود المغنيسيوم والفيتامينات والمعادن، يساهم الياميش في تحسين المزاج وتقليل التعب الذهني، ما يساعدك على النشاط خلال النهار وحتى بعد الإفطار.

