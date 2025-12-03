في ظل تزايد الاعتماد على الملابس الضيقة كجزء من الموضة اليومية، يحذر متخصصون في التشريح من تأثيراتها الصحية الصامتة التي قد تتطور إلى مشكلات مزعجة إذا تم تجاهلها.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور فياتشسلاف أرتيشيف، الأستاذ المساعد في قسم علم التشريح بجامعة بيروغوف الطبية، عن مخاطر متعلقة بارتداء الملابس الداخلية والجوارب والسراويل الضيقة، وفقا لما ذكره موقع gazeta.ru.

الجوارب الضيقة

وأوضح أرتيشيف أن الجوارب الضيقة قد تعيق تدفق الدم في الساقين، ما يزيد احتمالات الشعور بالخدر والبرودة والوخز نتيجة ضعف الدورة الدموية.

كما قد تسبب الأربطة المطاطية المشدودة في السراويل ضغطا غير مرغوب على البطن، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

وأكد ضرورة الانتباه لأي شعور بالانزعاج أو الشد خلال ارتداء الملابس، مشيرا إلى أن السراويل الضيقة، خاصة الجينز أو تلك ذات الأحزمة الضاغطة، قد تسبب مشكلات هضمية بسبب الضغط المستمر على منطقة البطن.

واستكمل: "أما الملابس الداخلية الضيقة، فتؤدي إلى تقييد تدفق الدم في محيط الوركين والخصر، ما قد يسبب تورما ومشكلات مختلفة لدى الرجال والنساء".

وتابع: "كما أن حمالات الصدر غير المناسبة قد تسبب تهيجا جلديا، وتضغط على الأوعية الدموية، وتزيد إجهاد عضلات الظهر، ما ينعكس سلبا على صحة المرأة وحركتها اليومية".