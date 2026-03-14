تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.. ماذا حدث؟

كتب : محمد أبو بكر

03:25 ص 14/03/2026

هجمات ايران

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن الجيش الإيراني والحرس الثوري بالتعاون مع حزب الله أطلقوا بشكل مشترك الموجة 45 عصر أمس الجمعة، ضمن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأوضح المتحدث أنه تم تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي نتيجة الضربات التي جرى تنفيذها خلال هذه الموجة.

وأضاف أن الهجمات شملت استهداف قاعدتي الظفرة وأربيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أشار إلى أن الضربات طالت مدن حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، إضافة إلى مركز الصناعات العسكرية في مدينة حولون.

هجمات إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



طرح البوستر الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
دراما و تليفزيون

طرح البوستر الرسمي لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت
أخبار مصر

انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت

ترامب ينشر صورة تقارن بينه وبين أوباما في التعامل مع إيران.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صورة تقارن بينه وبين أوباما في التعامل مع إيران.. ما القصة؟
استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي