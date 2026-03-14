أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن الجيش الإيراني والحرس الثوري بالتعاون مع حزب الله أطلقوا بشكل مشترك الموجة 45 عصر أمس الجمعة، ضمن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وأوضح المتحدث أنه تم تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي نتيجة الضربات التي جرى تنفيذها خلال هذه الموجة.

وأضاف أن الهجمات شملت استهداف قاعدتي الظفرة وأربيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أشار إلى أن الضربات طالت مدن حيفا وقيسارية وزرعيت وشلومي، إضافة إلى مركز الصناعات العسكرية في مدينة حولون.