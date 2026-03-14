أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن بدء الموجة الثامنة والأربعين من عملياته العسكرية ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، في إطار التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة هجمات متتالية تنفذها القوات الإيرانية منذ بدء العملية، والتي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل وقواعد عسكرية في المنطقة.

وتعد عملية "الوعد الصادق 4" جزءًا من الرد الإيراني على الهجمات التي تستهدف إيران، حيث أعلن الحرس الثوري في مراحل سابقة تنفيذ موجات متعددة من الضربات الصاروخية ضمن العملية نفسها.