إيرن تعلن إطلاق الموجة 48 من عمليات “الوعد الصادق 4”

كتب : محمد أبو بكر

03:21 ص 14/03/2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن بدء الموجة الثامنة والأربعين من عملياته العسكرية ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، في إطار التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة هجمات متتالية تنفذها القوات الإيرانية منذ بدء العملية، والتي تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل وقواعد عسكرية في المنطقة.

وتعد عملية "الوعد الصادق 4" جزءًا من الرد الإيراني على الهجمات التي تستهدف إيران، حيث أعلن الحرس الثوري في مراحل سابقة تنفيذ موجات متعددة من الضربات الصاروخية ضمن العملية نفسها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعاء يوم 24 رمضان 2026: اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا دعاء إلا استجبته
جنة الصائم

دعاء يوم 24 رمضان 2026: اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا دعاء إلا استجبته
انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت
أخبار مصر

انتخابات المهندسين.. محمد عبدالغني يتقدم بأكثر من 10 آلاف صوت

تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

تدمير البنية التحتية للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.. ماذا حدث؟
اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة المعادي
حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة المعادي
حسن الخاتمة.. وفاة مُصلٍ أثناء سجوده في صلاة التراويح بالمنوفية
أخبار وتقارير

حسن الخاتمة.. وفاة مُصلٍ أثناء سجوده في صلاة التراويح بالمنوفية

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي