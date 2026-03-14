قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران.

وأوضح ترامب، أن الضربات الأمريكية ركزت على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، مؤكدًا أن الغارات نجحت في تدمير جميع الأهداف العسكرية الموجودة في الجزيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران تعرضت لدمار واسع نتيجة الضربات الأخيرة، لافتًا إلى أن الأوضاع داخل البلاد أصبحت صعبة للغاية بعد الهجمات.

وأضاف أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الرادار والدفاع الجوي، موضحًا أن هذه الأنظمة لم تعد تعمل عقب الضربات.

كما أكد أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على القدرات الرئيسية للبحرية وسلاح الجو الإيراني، في إطار الهجمات التي استهدفت البنية العسكرية لإيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تحقق تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهدافها العسكرية داخل إيران، مشيرًا إلى أن العمليات مستمرة وفق الخطط الموضوعة.

وأكد ترامب أن الحرب على إيران قد تستغرق وقتًا طويلاً بقدر ما يتطلبه تحقيق الأهداف العسكرية، مشددًا على أن بلاده مستعدة لمواصلة العمليات حتى تحقيق النتائج المطلوبة.

كما أشار إلى أنه تمكن خلال الفترة الماضية من إعادة بناء قدرات الجيش الأمريكي وتعزيز جاهزيته، الأمر الذي ساهم في تنفيذ العمليات العسكرية الحالية.