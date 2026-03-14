

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول منشورات تزعم تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لعملية اغتيال عقب هجوم صاروخي إيراني قيل إنه استهدف مكتبه.

كما رافقت هذه الادعاءات روايات أخرى تشير إلى أن الخطاب الأخير المنسوب إليه تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وربط بعض المتابعين هذه الادعاءات بصورة منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي مأخوذة من مقطع فيديو للخطاب، حيث زعموا أن إحدى يدي نتنياهو ظهرت وفيها ستة أصابع، واعتبر هؤلاء أن هذا التفصيل دليل على أن المقطع ليس حقيقيًا، بل تم إنشاؤه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تُنتج أحيانًا تفاصيل غير دقيقة في الصور والفيديوهات.

وبالعودة إلى النسخة الكاملة من الفيديو المنشور عبر القنوات الرسمية، لم تظهر أي مؤشرات على وجود تشوهات في اليد أو زيادة في عدد الأصابع كما ادعى البعض.

وبذلك، قد تكون اللقطات التي انتشرت على الإنترنت ربما خضعت لتعديل أو اقتطاع أو معالجة رقمية أدت إلى ظهور الصورة بشكل مضلل، ما ساهم في انتشار تفسير خاطئ للمشهد.