

كشف مسؤول إيراني، أن إيران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، على أن يتم تداول شحنات النفط باليوان الصيني.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طهران الجديدة لإدارة حركة ناقلات النفط عبر المضيق، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، بحسب CNN.

وشهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط نتيجة المخاوف من اضطراب حركة السفن في المضيق، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، لتصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

ويُتداول النفط عالميًا بالدولار الأمريكي بشكل شبه كامل، باستثناء النفط الروسي الخاضع للعقوبات الذي يُتداول بالروبل أو اليوان.

وقد سعت الصين في السنوات الماضية لتعزيز قدرة السوق على شراء النفط باليوان، خاصة من السعودية، إلا أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية العالمية والأكثر قبولًا.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القيود على حركة السفن عبر المضيق سيكون لها تأثير كبير على الجهود الإنسانية في

المنطقة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: "عندما تتوقف السفن عن الإبحار عبر هذا المضيق، تنتشر العواقب بسرعة، ويصبح نقل الغذاء والدواء والأسمدة وغيرها من الإمدادات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة."