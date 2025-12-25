إعلان

بدون مجهود.. تصرف بسيط يضبط مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري

كتب : أحمد الضبع

01:00 م 25/12/2025

تعبيرية

أظهرت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الشمس الطبيعي لساعات عدة يوميا يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني في ضبط مستويات الجلوكوز بالدم دون الحاجة لتغيير نظامهم الدوائي أو الغذائي.

وشملت الدراسة 13 مريضا، وتبين أن المجموعة التي تعرضت لضوء النهار الطبيعي حافظت على مستويات السكر ضمن المعدلات الطبيعية، مقارنة بالمجموعة التي تعرضت للإضاءة الصناعية، وفقا لموقع "ديلي ميل".

كما أظهرت العضلات فعالية أكبر في معالجة المغذيات وحرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات، نتيجة تنشيط الجينات المسؤولة عن الساعة البيولوجية للجسم.

وأكدت الدراسة أن التعرض للضوء الطبيعي يعزز عملية الأيض ويدعم علاج اضطرابات التمثيل الغذائي لدى مرضى السكري، مما يجعله وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين الصحة العامة.

التعرض لضوء الشمس خفض مستويات السكر مرضى السكري

