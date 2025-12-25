أظهرت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الشمس الطبيعي لساعات عدة يوميا يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني في ضبط مستويات الجلوكوز بالدم دون الحاجة لتغيير نظامهم الدوائي أو الغذائي.

وشملت الدراسة 13 مريضا، وتبين أن المجموعة التي تعرضت لضوء النهار الطبيعي حافظت على مستويات السكر ضمن المعدلات الطبيعية، مقارنة بالمجموعة التي تعرضت للإضاءة الصناعية، وفقا لموقع "ديلي ميل".

كما أظهرت العضلات فعالية أكبر في معالجة المغذيات وحرق الدهون بدلا من الكربوهيدرات، نتيجة تنشيط الجينات المسؤولة عن الساعة البيولوجية للجسم.

وأكدت الدراسة أن التعرض للضوء الطبيعي يعزز عملية الأيض ويدعم علاج اضطرابات التمثيل الغذائي لدى مرضى السكري، مما يجعله وسيلة بسيطة وفعالة لتحسين الصحة العامة.

