موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 15/02/2026

مران الأهلي

يلاقي النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، ضمن مواجهات ختام دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يدخل الجيش الملكي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يذكر أن النادي الأهلي ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله السلبي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي النادي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي

