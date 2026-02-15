الآلاف يتظاهرون في ستراسبورج الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن أوجلان



وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أمس السبت، للمطالبة بالإفراج عن عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، المسجون في تركيا منذ عام 1999.

وانطلق الموكب الذي شارك فيه 3 آلاف شخص وفقا للشرطة، و10 آلاف وفقا للمنظمين، ظهرا في أجواء ممطرة، وسط هتافات أطلقوا سراح أوجلان.

ولوح متظاهرون، قدم العديد منهم من ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج وبلجيكا، برايات صفراء تحمل صور الزعيم الكردي.

وقالت هيلين إيرين، المتحدثة باسم المركز الديمقراطي للشعب الكردي: "نطالب بالإفراج عن أوجلان حتى يتمكن من الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن القضية الكردية لأنه زعيم الشعب الكردي وقد أمضى 27 عاما في السجن".

وأضافت: "نطالب أيضا بمنح روج آفا وضعا خاصا"، في إشارة إلى المنطقة التي كانت تحت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، قبل أن تسيطر القوات الحكومية على معظم أنحائها في يناير إثر معارك مع القوات الكردية.

تُنظّم هذه التظاهرة سنويا في المدينة في فبراير لإحياء ذكرى اعتقال أوجلان الذي يطلق عليه أنصاره لقب "أبو"، على يد المخابرات التركية في كينيا في 15 فبراير 1999.

تلبية لدعوة أوجلان، أعلن حزب العمال في مايو 2025 حلّ كيانه بعد أكثر من 4 عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وأكّد قيادي في حزب العمال أواخر نوفمبر، أن حزبه لن يتخذ أي خطوة أخرى، معتبرا أن الكرة في ملعب أنقرة لإحراز تقدّم في عملية السلام والإفراج عن أوجلان.

وقال آمد ملازجرت، إن حزبه لن يتخذ أي خطوة أخرى في عملية السلام مع أنقرة، مطالبا إيّاها بالإفراج عن الزعيم، عبدالله أوجلان.

وأضاف: "نفّذنا كل الخطوات التي بادر إليها القائد آبو أوجلان ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى".

وتابع: "من الآن فصاعدا، نحن في انتظار الدولة التركية التي يجب أن تتخذ هي الخطوات"، مذكّرا بأن المطلبَين الرئيسيين لحزب العمّال الكردستاني هما "الحرية للقائد آبو" المسجون في جزيرة إيمرالي منذ 1999، والاعتراف الدستوري وبشكل رسمي بالشعب الكردي في تركيا، وفقا للغد.