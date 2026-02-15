قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتقتحم قريتين في رام الله



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة خلال مرورها عبر حاجز عسكري، شرقي رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل فتاة من بلدة المزرعة الشرقية، لم تعرف هويتها بعد، خلال مرورها عبر حاجز عسكري عند مدخل قرية يبرود.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي شقبا وقبيا، غربي رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وواصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية، في تصعيد ميداني متصاعد شمل اعتقال عشرات المواطنين، وتخريب منازل، ونصب حواجز، وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، 10 مواطنين من بلدات عدة في المحافظة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتزامن ذلك مع نشر الاحتلال عددًا من الحواجز العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وإغلاق طرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال نابلس ومخيم بلاطة ومنطقة الضاحية، وبلدة سبسطية، واعتقلت 5 فلسطينيين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد مداهمة منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على مركبته.

كما اعتدت بالضرب المبرح على الشاب فراس الجدعة في بلدة زيتا، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات كبيرة بلدتي زيتا وقفين، وداهمت عشرات المنازل وحققت ميدانيًا مع سكانها، واعتقلت فلسطينيًا لساعات قبل الإفراج عنه، بينما صادرت مركبته.

وترك جنود الاحتلال منشورات تهديد تحذر الأهالي من الاقتراب من جدار الفصل العنصري، ملوّحين بإطلاق النار وتشديد العقوبات والغرامات المالية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق قنابل صوت، بينما سُمع إطلاق نار كثيف داخل مخيم طولكرم المحاصر لليوم الـ381 على التوالي، وفقا للغد.