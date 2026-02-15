إعلان

قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتقتحم قريتين في رام الله

كتب : مصراوي

07:57 ص 15/02/2026

قوات الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال، فتاة خلال مرورها عبر حاجز عسكري، شرقي رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل فتاة من بلدة المزرعة الشرقية، لم تعرف هويتها بعد، خلال مرورها عبر حاجز عسكري عند مدخل قرية يبرود.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي شقبا وقبيا، غربي رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وواصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية، في تصعيد ميداني متصاعد شمل اعتقال عشرات المواطنين، وتخريب منازل، ونصب حواجز، وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، 10 مواطنين من بلدات عدة في المحافظة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتزامن ذلك مع نشر الاحتلال عددًا من الحواجز العسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وإغلاق طرق بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال نابلس ومخيم بلاطة ومنطقة الضاحية، وبلدة سبسطية، واعتقلت 5 فلسطينيين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد مداهمة منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على مركبته.

كما اعتدت بالضرب المبرح على الشاب فراس الجدعة في بلدة زيتا، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

واقتحمت قوات كبيرة بلدتي زيتا وقفين، وداهمت عشرات المنازل وحققت ميدانيًا مع سكانها، واعتقلت فلسطينيًا لساعات قبل الإفراج عنه، بينما صادرت مركبته.

وترك جنود الاحتلال منشورات تهديد تحذر الأهالي من الاقتراب من جدار الفصل العنصري، ملوّحين بإطلاق النار وتشديد العقوبات والغرامات المالية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق قنابل صوت، بينما سُمع إطلاق نار كثيف داخل مخيم طولكرم المحاصر لليوم الـ381 على التوالي، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل فتاة اقتحام قرتين في الضفة الغربية الضفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
زووم

"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة
نصائح طبية

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
أخبار مصر

خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان