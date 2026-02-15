محاكمة 11 متهماً في "خلية داعش الهرم".. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش الهرم".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش، هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن باقي المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر تهم تمويل الإرهاب، حيث وفروا للجماعة أعضاءها مواد إلكترونية تحتوي على ملفات تثقيفية وأمنية، ومعلومات عن أهداف كان يُراد تنفيذ عمليات عدائية عليها.

كما أعد المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر لارتكاب جرائم إرهابية من خلال رصد مواقع حيوية، تشمل محلات مصاغ ذهبية بالقاهرة والجيزة والفيوم، وكنيسة دير القديسين بالقصير وأفراد الشرطة المكلفين بتأمينها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تلقوا تدريبات على استخدام وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وتعليمات حول تأمين وسائل الاتصالات واختراق خوادم البيانات عبر الإنترنت، واستخدام تطبيق "تلجرام" للترويج لأفكار ومعتقدات تنظيم داعش.