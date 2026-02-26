قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الحديث حول التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، لا يزال مستمرًا ويجب أن يظل مستمرًا، خاصةً فيما يتعلق بالمنتج الفكري والعقائدي الذي ينتجه اليمين الإسرائيلي، المرتبط بفكرة "الأرض الموعودة" الممتدة من نهر مصر إلى نهر الفرات، وحق إسرائيل واليهود في السيطرة على هذه الأراضي.

ماذا قال إبراهيم عيسى عن تصريحات مايك هاكابي؟

وتناول "عيسى" خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، تصريحات "هاكابي" واصفًا إياها بالخرف والهزيان، مشددًا على أن هذه المعتقدات الدينية استخدمها مؤسسوا دولة إسرائيل، مثل: بنجورون، لأغراض سياسية بحتة، وأن هؤلاء المؤسسين لم يكونوا مؤمنين فعليًا بهذه العقائد، بل استغلوها للتحفيز والتجنيد، موضحًا أن اليمين الإسرائيلي الحالي، منذ القديم وحتى الآن، يرى أن الأرض منحة إلهية، وأن هذا الاعتقاد يظل حاضرًا حتى اليوم، ويؤثر على السياسات والمواقف السياسية في إسرائيل.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن مناقشة أصحاب هذه العقائد أمر غير مجدي، لأنهم هم الذين يتصدرون الحكم ويتحكمون في القرار السياسي في إسرائيل، مستشهدًا بنماذج مثل: بنيامين نتنياهو، الذي بالرغم من كونه علمانيًا، يستخدم الدين لدعم سياساته، فيما يطبق اليمين المتطرف أفكاره التوسعية والتمييزية على الأرض الفلسطينية.

واستعرض "عيسى" التاريخ السياسي للصراع، مشيرًا إلى توسع إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية منذ قرار التقسيم في 1947، مرورًا بالعدوان الثلاثي على مصر في 1956 واحتلال سيناء، وصولًا إلى حرب 1967 التي شهدت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان، موضحًا أن الانسحابات اللاحقة لم تكن سوى تكتيكات سياسية واستراتيجية.

وانتقد "الإعلامي" من يسيئون فهم اتفاقيات السلام، مشيرًا إلى أن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حققت الاستقرار والسيادة لمصر.

وشدد "عيسى" على أن مشروع التوسع الإسرائيلي يظل حاضرًا في أذهان اليمين، ولكنه لا يمكن تنفيذه إلا في ظل ضعف العرب أو تفشي التطرف، مؤكدًا أن التوسع والتطرف متبادلان بين اليمين الإسرائيلي واليمين الإسلامي، إذ يستفيد كل طرف من تغذية الآخر بالتطرف والعنف، فيما يبقى الشعب الفلسطيني ضحية هذا الصراع المستمر.

واختتم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في فصل الدين عن الصراع العربي الإسرائيلي، وإيجاد دولة ثنائية القومية مدنية وعلمانية، إذ يتم تداول السلطة عبر الانتخابات، بعيدًا عن أي أيديولوجيات دينية أو توسعية، مشيرًا إلى أن الحلول الرامية لتحرير فلسطين بالقوة أو ادعاءات التدخل الديني لا تؤدي إلا إلى استمرار الصراع والفوضى.

