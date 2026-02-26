إعلان

وزير خارجية أمريكا: إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة الولايات المتحدة

كتب : مصراوي

02:16 ص 26/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اليوم الخميس، إن إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة الولايات المتحدة، كما أنها تسعى لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة.

وحول جولة المحادثات الجديدة التي ستعقد اليوم الخميس بين واشنطن وطهران، قال روبيو للصحفيين في بعد اجتماعات في سانت كيتس ونيفيس، إنه يصف محادثات اليوم بأنها فرصة أخرى للتحدث، إذ ستركز بشكل كبير على البرنامج النووي، مشددا على أن الدبلوماسية ليست مستبعدة بأي حال من الأحوال.

واعتبر أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للغاية على أميركا وهي كذلك منذ فترة طويلة جدا.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال روبيو، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر السبل العسكرية.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة رصدت أدلة على أن إيران تحاول إعادة بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في يونيو.

وأضاف فانس: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".

كان فانس قد قال الأربعاء، إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو الهدف العسكري الأسمى إذا اختار الرئيس دونالد ترامب المسار العسكري.

وأضاف أن المسار الدبلوماسي هو المفضل، وأن الإدارة الأمريكية تريد الوصول إلى وضع لا تقدر فيه إيران على إرهاب العالم نوويا.

وعبر فانس عن أمله في أن يأخذ الإيرانيون مفاوضات الخميس على محمل الجد، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي سيحقق هدفه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالدبلوماسية وأدوات أخرى.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التوافق مع الولايات المتحدة سيكون ممكنًا إذا شكَّلت الدبلوماسية أولوية في جنيف خلال جولة المحادثات التي ستجرى اليوم الخميس.

وأضاف عراقجي: "سنخوض المحادثات مع واشنطن بنية التوصل إلى اتفاق منصف في أقصر وقت ممكن"، متابعا: "سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف استنادًا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في الجولة السابقة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء، قبل جولة جديدة من محادثات الملف النووي في جنيف، إن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، والتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف: "نتوقع من إيران أن تغتنم الفرصة للمشاركة بشكل بناء في محادثات جنيف"، وفقا للغد.

ماركو روبيو إيران المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران وزير الخارجية الأمريكي الصواريخ الإيرانية روبيو

