الحساء خيارا صحيا وشهيا لمن يسعى للحفاظ على مستوى سكر الدم ثابتا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو اضطرابات الأيض، إذ يمكن اختيار أنواع الحساء الغنية بالبروتين والألياف وقليلة الدهون لتعزيز الشعور بالشبع ودعم الصحة العامة، وفقا لموقع " Eating Well".

حساء العدس

حساء العدس خيارا مثاليا، لاحتوائه على البروتين النباتي والألياف وقلة الدهون المشبعة.

وأوضحت أخصائية التغذية فاندانا شيث أن كوبا واحدا من العدس المطبوخ يوفر 18 جراما من البروتين و16 جراما من الألياف، ما يجعله وجبة غنية ومشبعة.

حساء الفلفل الحار

يمكن تعزيز الفوائد الغذائية لحساء الفلفل الحار بإضافة الخضراوات المفرومة واستبدال اللحم البقري بالدجاج أو الديك الرومي لتقليل الدهون المشبعة، وذلك بفضل احتوائه على الدجاج والفاصوليا، فهو غني بالبروتين والألياف، ما يساعد على استقرار مستوى السكر ويمنح شعورا بالشبع".

حساء الخضراوات المهروسة

يشمل حساء الخضراوات المهروسة مجموعة متنوعة من الخضراوات مثل البروكلي والطماطم والجزر، هذا النوع من الحساء غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات، بالإضافة إلى الفيتامينات الداعمة للمناعة مثل فيتامين A وC، مع كربوهيدرات منخفضة.

حساء الدجاج

وجبة مريحة وسهلة التحضير، وقليلة الكربوهيدرات، وغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة.

نصائح لاختيار الحساء المناسب

مراجعة المكونات

اختيار حساء يحتوي على بروتين قليل الدسم، الكثير من الخضراوات، وكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو الكينوا لضمان وجبة متوازنة

زيادة الألياف

تساعد الألياف على إبطاء الهضم، امتصاص الجلوكوز تدريجيا، وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

التحقق من الصوديوم

عند شراء الحساء المعلب، يُفضل اختيار الأنواع قليلة الصوديوم أو دون إضافة ملح، وفي المنزل يمكن استخدام مرق قليل الصوديوم.

تقليل الدهون المشبعة

اختيار حساء منخفض الدهون يدعم صحة القلب، وهو أمر ضروري لمرضى السكري.

