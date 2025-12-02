حذر الدكتور ديمتري يارانوف، أحد أبرز أطباء القلب في الولايات المتحدة، من تناول بعض الأدوية دون انتباه، مؤكدا على ضرورة التفكير قبل استخدامها لحماية صحة القلب، وفقا لموقع "Times of India".

مضادات الالتهاب

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات قلبية سابقا يكونون أكثر عرضة للمخاطر عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل متكرر، لذلك، يُنصح دائما باستشارة الطبيب قبل تناول هذه الأدوية

أدوية العلاج الكيميائي

رغم أن أدوية السرطان تنقذ حياة العديد من المرضى، فإن بعض الأدوية مثل دوكسوروبيسين وتراستوزوماب تضعف عضلة القلب بمرور الوقت، ما يقلل قدرتها على ضخ الدم.

ويشير يارانوف إلى أن المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية يخضعون غالبا لمتابعة دقيقة لرصد أي علامات على خلل في وظائف القلب.

المنشطات

تستخدم الأدوية المنشطة، خاصة الموصوفة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لتحسين التركيز واليقظة عبر محتواها من الأمفيتامينات، ومع ذلك، قد تزيد هذه الأدوية معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يجعلها خطرة على من لديهم مشكلات قلبية، حيث يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو حتى النوبات القلبية، كما أن سوء استخدامها أو تناولها دون إشراف طبي يسبب القلق والإدمان ومضاعفات خطيرة.

أدوية السكري

وأوضح الطبيب أن بعض الأدوية القديمة مثل روزيجليتازون تزيد خطر الإصابة بفشل القلب، رغم فعاليتها في خفض نسبة السكر في الدم، لذلك، يُنصح المرضى بعدم تعديل أو التوقف عن الدواء دون استشارة الطبيب لمعرفة الخيار الأنسب لصحة القلب.

مزيلات الاحتقان

يلجأ كثيرون إلى أدوية الحساسية ونزلات البرد التي تحتوي على مزيلات الاحتقان مثل السودوإيفيدرين لتخفيف الأعراض، تعمل هذه الأدوية على تضييق الأوعية الدموية، لكنها تسبب ارتفاع ضغط الدم واضطراب نظم القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو ارتفاع ضغط الدم، لذا يارانوف باستخدام هذه الأدوية بحذر وبعد استشارة الطبيب، حتى إذا كانت الأعراض تبدو بسيطة.

