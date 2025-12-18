الوطنية للانتخابات: استحقاق مجلس النواب 2025 هو الأطول في مصر

إعادة بين 6 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة سنورس بالفيوم

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، إن الاستحقاق الانتخابي الحالي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025 هو الاستحقاق الانتخابي الأطوال في مصر.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات الجارية هي بداية الطريق لتصحيح الممارسات الخاطئة التي حاول البعض استغلالها للقفز فوق إرادة الشعب.

لفت إلى تغيير المسار النيابي إلى مسار أكثر نضجًا وهو تغيير بدأ بإرادة شعبية للقضاء على الممارسات التي كانت تشوب الانتخابات البرلمانية.

أشار إلى الحفاظ على حقوق المواطنين في اختيار حر ونزيه لنواب الشعب دون إملاء أو توجيه.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نتيجة 30 دائرة انتخابية مُلغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وجاءت الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى بقرار من الإدارية العليا كالآتي:

- الوادي الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

- أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

- الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

- الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

- المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

- الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

- البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

- سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

- أسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

- الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

