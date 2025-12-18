مباريات الأمس
"لا نستطيع القول".. شوبير يفجر مفاجأة حول حراسة مرمى منتخب مصر وموقف الشناوي

كتب : محمد خيري

12:35 م 18/12/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن مركز حراسة مرمى منتخب مصر الأول قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، حيث يبحث الفراعنة عن الظفر باللقب الثامن تاريخيًا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "في السابق، كان محمد الشناوي الحارس الأساسي بلا أي منافس، لكن الوضع اختلف الآن، وأصبح هناك منافسة قوية على مركز حراسة المرمى، وهو أمر إيجابي لصالح المنتخب الوطني."

وأضاف: "من الممكن أن نرى محمد الشناوي أو مصطفى شوبير أو محمد صبحي في حراسة المرمى، فجميع الحراس الأربعة يقدمون مستوى عاليًا، لذلك لا يمكن الجزم بنسبة 100% بأن الشناوي سيكون الحارس الأساسي."

وأكد شوبير أن المنافسة الحالية على مركز الحراسة تعكس تطور الأداء داخل المنتخب، وتجعل فرصة المشاركة متاحة لكل الحراس المميزين.

