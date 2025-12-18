تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل بعد نقله للمستشفى

"حلقة طرش".. أحمد العوضي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" الأحد المقبل

كشف المخرج حسام الدين صلاح، عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الصحية التي يعاني منها الفنان محيي إسماعيل، وذلك بعد نقله إلى المستشفى أمس الأربعاء.

وعلق حسام الدين صلاح، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "محيي وهو فى البيت اتكعبل في السجادة وقع على وجهه وأغمى عليه وتم نقله للمستشفى والحمدلله أصبح زي الفل، وغدا يعود لمنزله سالم غانم وبيشكر كل محبيه والذين سألوا عليه وحمد الله على السلامة يا بطل".

وأوضح المخرج في تصريح خاص خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الصديق العزيز محيي، اختل توازنه بسبب نقص السوائل في جسمه، ومع كونه مريض بالسكر، حدثت الإغماءة، ولكنه فاق والحمد لله".

ونفى المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، صحة ما تردد عن إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ.