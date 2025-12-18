بسبب "سيدة الهدايا".. وكيل تعليم بني سويف تحيل قيادات ومعلمين للتحقيق

قررت أمل الهواري وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إحالة مدير مدرستين، ومدير إحدى الإدارات التعليمية، وعدد من المعلمين، إلى الشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية رصد مخالفات جسيمة تمس الانضباط المدرسي وانتظام العملية التعليمية.

وتضمنت المخالفة الأولى تسرب عدد من الطلاب من إحدى المدارس أثناء اليوم الدراسي وخروجهم من الحصص دون سند قانوني، فيما تمثلت المخالفة الثانية في رصد دخول شخصية نسائية إلى إحدى المدارس وحضورها احتفالية داخل المدرسة وتوزيع هدايا على الطالبات دون الحصول على إذن مسبق أو اتباع الإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي، مشددة على أن الانضباط المدرسي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن انتظام اليوم الدراسي مسؤولية مباشرة لا تقبل التهاون أو المجاملة.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه جارٍ مراجعة جميع الفعاليات والأنشطة التي تُقام داخل المدارس للتأكد من التزامها الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة، ومنع تكرار أي مخالفات مستقبلًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم رصدها.