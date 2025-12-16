طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائري الجارية الآن، توسعة الطريق ليصل إلى 7 و8 حارات مرورية بكل اتجاه، مع إنشاء طرق خدمة سطحية لخدمة المناطق التي يمر بها الطريق.

كما يتم استكمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) كبديل حضاري للميكروباص.

وكذلك يتم تفعيل منظومة النقل الذكي (ITS) وشبكة إنارة (High Mast) لضمان أعلى معايير السلامة والأمان.

وتهدف مشروعات تطوير الطريق الدائري، إلى إنهاء الزحام والقضاء على المواقف العشوائية وتقديم خدمة نقل تليق بالجمهور.

اقرأ أيضًا

أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"الفرق هيدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون

من بينهم أبناء المطلقات.. أطفال يحق لهم الحصول على معاش شهري