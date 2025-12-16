بعد تعطل القطارات.. المنوفية تدفع بسيارات لنقل الركاب من محطة بركة السبع

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع الطلمبات الغاطسة الجديد التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية في محافظة القليوبية، حيث يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية.

يُعتبر المصنع إضافة هامة للقطاع الصناعي المصري، حيث سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطلمبات الغاطسة، التي تُستخدم في مشروعات الزراعة الحديثة، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية المختلفة.

يهدف المصنع إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يُسهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما ينسجم مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة والنهوض بالقطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يوفر المصنع الجديد العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، فضلاً عن دوره في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

كما يسعى المصنع إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

يتمتع المصنع بأحدث التقنيات الصناعية ويُنفذ أعلى معايير الجودة العالمية، مما يضمن تقديم منتجات متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.