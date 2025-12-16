البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية

يختتم منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بمواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة القارية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن برنامج الإعداد النهائي للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى الاطمئنان على مستوى اللاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر، من خلال هذا الاختبار القوي أمام منتخب نيجيريا، قبل انطلاق مشوار البطولة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتقرر أن تُذاع مباراة مصر ونيجيريا الودية، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.